Песков счел кощунственными измышлениями альтернативные версии смерти Зиничева

Фото: Администрация президента РФ

Альтернативные версии гибели главы МЧС Евгения Зиничева являются «кощунственными измышлениями». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 9 сентября.

— Там версий нет, есть одна реальная версия, все остальное — это уже достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления, — рассказал представитель Кремля.

На уточняющий вопрос о том, произошла ли трагедия во время учений, Песков ответил, что все было сказано вчера, отмечает ТАСС.

Зиничев трагически погиб 8 сентября на учениях в Арктике, спасая жизнь кинорежиссера Александра Мельника. На момент инцидента ему было 55 лет.

Глава МЧС прыгнул за Мельником со скалы в воду, но ударился о камень. Обоих пострадавших вертолетом направили в больницу № 1 Норильска, но они скончались еще до приземления.

9 сентября президент России Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России. Глава государства отметил героизм, мужество и отвагу покойного при исполнении служебного долга.

Церемония прощания с Зиничевым состоится 10 сентября в здании МЧС на улице Ватутина в Москве. В тот же день экс-министра похоронят в Санкт-Петербурге.

С полной биографией бывшего главы МЧС можно ознакомиться в материале, подготовленном «Вечерней Москвой».