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Кремль указал на неуместность вопросов о кандидатурах на пост главы МЧС

Иван Юминов

Общество
Кремль указал на неуместность вопросов о кандидатурах на пост главы МЧС
Фото: Администрация президента РФ

Обсуждение кандидатур на пост главы МЧС после смерти экс-министра Евгения Зиничева является преждевременным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 9 сентября.

— Пока нет никакого понимания, — рассказал он.

Песков также подчеркнул, что в настоящее время неуместно задавать такие вопросы, отмечает RT.

Зиничев трагически погиб 8 сентября на учениях в Арктике, спасая жизнь кинорежиссера Александра Мельника. На момент инцидента ему было 55 лет.

Глава МЧС прыгнул за Мельником со скалы в воду, но ударился о камень. Обоих пострадавших вертолетом направили в больницу № 1 Норильска, но они скончались еще до приземления.

9 сентября президент России Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России. Глава государства отметил героизм, мужество и отвагу покойного при исполнении служебного долга.

Церемония прощания с Зиничевым состоится 10 сентября в здании МЧС на улице Ватутина в Москве. В тот же день экс-министра похоронят в Санкт-Петербурге.

С полной биографией бывшего главы МЧС можно ознакомиться в материале, подготовленном «Вечерней Москвой».

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