Российские космонавты завершили выход в открытый космос с МКС

Фото: Роскосмос

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров возвратились на Международную космическую станцию (МКС), завершив свой третий выход в открытый космос. Трансляция космической операции идет на YouTube-канале «Роскосмоса».

Космонавты вышли в открытый космос в 17:55 по московскому времени. Новицкий и Дубров провели за бортом станции 7 часов 20 минут, что на 54 минуты дольше расчетного времени.

В открытом космосе космонавты изменили ориентацию блока контроля давления и осаждений на Малом исследовательском модуле «Поиск» и выполнили другие необходимые технические мероприятия.

В качестве дополнительной задачи космонавты установили на модуле «Поиск» три контейнера эксперимента «Биориск-МСН» с семенами растений.

При этом 30 августа в ходе обследования российского сегмента Международной космической станции (МКС) космонавты обнаружили трещины в самом старом модуле «Заря». Данные трещины могут увеличиваться, так как ранее были обнаружены сквозные трещины в модуле «Звезда».

Недавно глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказался о причине появления отверстия в борту МКС. По его словам, правда о возникновении отверстия в стене Международной космической станции (МКС) нанесет ущерб отношениям в космосе.

До этого Рогозин отмечал, что российская сторона не обвиняет астронавта НАСА Серену Ауньон-Чэнселлор в возникновении отверстия. Он также сообщил, что просверлить отверстие на Земле не могли. NASA опровергло причастность астронавтов из США к появлению дыры на МКС. В том числе, возможные имеющиеся психологические и медицинские проблемы, побудившие сделать это.