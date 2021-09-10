В Москве с 13 по 18 сентября пройдет Кубок мира по бильярдному спорту

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

С 13 по 18 сентября во Дворце спорта «Лужники» пройдет Кубок мира по бильярдному спорту «Кубок Кремля». Организаторами «Кубка Кремля» являются Департамент спорта города Москвы, Московский Союз бильярдного спорта (МСБС) и ФГБУ «Редакция «Российской газеты».

«Кубок Кремля» спустя год вынужденного перерыва примет любителей бильярдного спорта во Дворце спорта «Лужники», расположенном в самом сердце спортивной Москвы.

Соревнования пройдут в соответствии с обязательными требованиями и мерами по улучшению эпидемиологической обстановки в России.

Матчи «Кубка Кремля» (18 камер) будут показаны в режиме онлайн-трансляции на сайте Московского Союза бильярдного спорта (www.mosbilliard.ru).

«Кубок Кремля», несмотря на статус Кубка мира, является открытым турниром, принять участие в котором может любой желающий, вне зависимости от пола, возраста и спортивных регалий.