Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Москве с 13 по 18 сентября пройдет Кубок мира по бильярдному спорту

Павел Гриднев

Спорт
В Москве с 13 по 18 сентября пройдет Кубок мира по бильярдному спорту
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

С 13 по 18 сентября во Дворце спорта «Лужники» пройдет Кубок мира по бильярдному спорту «Кубок Кремля». Организаторами «Кубка Кремля» являются Департамент спорта города Москвы, Московский Союз бильярдного спорта (МСБС) и ФГБУ «Редакция «Российской газеты».

«Кубок Кремля» спустя год вынужденного перерыва примет любителей бильярдного спорта во Дворце спорта «Лужники», расположенном в самом сердце спортивной Москвы.

Соревнования пройдут в соответствии с обязательными требованиями и мерами по улучшению эпидемиологической обстановки в России.

Матчи «Кубка Кремля» (18 камер) будут показаны в режиме онлайн-трансляции на сайте Московского Союза бильярдного спорта (www.mosbilliard.ru).

«Кубок Кремля», несмотря на статус Кубка мира, является открытым турниром, принять участие в котором может любой желающий, вне зависимости от пола, возраста и спортивных регалий.

ЛужникиМеждународный турнир по бильярду «Кубок Кремля»матч
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте