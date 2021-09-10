Автомобиль загорелся на Автозаводской улице в Москве

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, Автозаводская улица, 12к1 Карта всех событий

Автомобиль загорелся на проезжей части на юге столицы. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел в районе дома 12 на Автозаводской улице. Оперативные службы уже потушили воспламенившееся транспортное средство.

— На месте продолжают работать оперативные службы города. Занята одна полоса движения в сторону ТТК, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Похожий случай произошел 8 сентября. Автомобиль загорелся после ДТП на юго-западе столицы на Литовском бульваре.

4 сентября на внешней стороне 44-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) также воспламенился автомобиль. Инцидент произошел на трассе после развязки с Киевским шоссе. Движение по дублеру было временно перекрыто.