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Рябков указал послу США на недопустимость вмешательства в российские выборы

Виктория Сикерина

Политика
Рябков указал послу США на недопустимость вмешательства в российские выборы
Фото: МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков указал послу США Джону Салливану на недопустимость вмешательства американской стороны в российские выборы. Об этом сообщили в пятницу, 10 сентября, в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ.

При этом дипломат отметил, что ведомство обладает доказательствами нарушения цифровыми гигантами из США законодательства России перед выборами, передает ТАСС.

Ранее в пятницу посла США вызвали в МИД РФ из-за вмешательства страны в выборы в России.

В конце августа уполномоченный Министерства иностранных дел России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что США с 2008 года ведут охоту за гражданами России в других странах с целью последующей экстрадиции в США.

По его мнению, число подобных случаев достигло 50. В настоящее время этот количественный показатель продолжает увеличиваться.

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