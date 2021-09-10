Владимир Путин назначил Александра Чуприяна врио главы МЧС

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Владимир Путин возложил временное исполнение обязанностей главы МЧС на первого заместителя руководителя ведомства Александра Чуприяна, об этом говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

— Возложить временное исполнение обязанностей министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на первого заместителя министра <...> генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича, — говорится в документе.

Распоряжение президента вступило в силу.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске. Он прыгнул за упавшим в воду режиссером Александром Мельником со скалы, но ударился о камень. Обоих пострадавших вертолетом направили в больницу № 1 Норильска, однако они скончались еще до приземления.

9 сентября Путин присвоил Зиничеву звание Героя России. Глава государства отметил героизм, мужество и отвагу покойного при исполнении служебного долга.

Церемония прощания с Зиничевым состоялась в пятницу, 10 сентября, в Москве.