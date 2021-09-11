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Еще одного ребенка госпитализировали из дома на Совхозной улице в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Еще одного ребенка госпитализировали из дома на Совхозной улице в Москве
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Совхозная улица Карта всех событий

Еще одно ребенка увезли с признаками отравления из жилого дома на Совхозной улице в Москве. Таким образом, количество пострадавших жильцов дома увеличилось до семи человек

За минувшую ночь скорая медицинская помощь дважды приезжала к дому на Совхозной улице: в 4 и 7 часов утра. В больницу были доставлены еще трое: двое детей и 26-летний парень. Они оказались соседями ранее погибших.

Видео: Telegram / КП

Инцидент с отравлением целой семьи в жилом доме на Совхозной улице произошел в четверг, 9 сентября. Тогда трое членов одной семьи — бабушка, мать и ребенок — были госпитализированы с признаками отравления после того, как они съели арбуз, купленный в одном из сетевых супермаркетов. Пожилая женщина и ребенок скончались в больнице. Мать ребенка находится в тяжелом состоянии.

В пятницу, 10 сентября, в пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщили, что окончательную причину смерти пожилой москвички и ее внучки, которые были госпитализированы с признаками отравления и скончались в больнице, назовут после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

Предположительно, причиной отравления называли арбуз, который накануне после ужина ели все члены семьи.

«Вечерняя Москва» собрала всю информацию о трагедии, а также узнала у врача, действительно ли арбуз может стать причиной смерти человека.

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