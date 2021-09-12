Пушков резко ответил на угрозы американского дипломата в адрес России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Российский сенатор Алексей Пушков назвал «сотрясанием воздуха» угрозы американского дипломата в адрес России. Ранее экс-посол Соединенных Штатов в Киеве Джон Хербст сказал, что США введут против РФ серьезные санкции, если она присоединит к себе Украину.

Пушков заявил, что пребывание дипломата в Киеве серьезно отразилось на его умении трезво мыслить. По мнению сенатора, Хербст сам придумал некие угрозы, а затем решил героически их предотвратить, начиная угрожать России.

— Насильно присоединять Украину? Да кому такое придет в голову? Так что угрозы Хербста — мимо цели, в пустоту. Сотрясение воздуха, — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он считает, что в своем нынешнем состоянии Украина не нужна никому, а улучшения ситуации в стране пока не предвидится.

В пятницу, 10 сентября, Владимир Зеленский поделился своим размышлением о возможности потенциальной войны с Россией. По его словам, военный конфликт между Украиной и Россией возможен. При этом осуществление подобного сценария положит конец «соседству» между Россией, Украиной и Белоруссией.

Также Зеленский заявил, что причиной вражды двух государств якобы стала «информационная политика Кремля». Он охарактеризовал ее как «неуважительную» по отношению к самостоятельности Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль с сожалением относится к позиции Владимира Зеленского, который назвал возможной войну с Россией. Он добавил, что в Москве не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям.