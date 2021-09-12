Чемпионка по боксу сбежала из Афганистана после письма с угрозами от талибов*

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Член национальной сборнойпо боксу и чемпионка Афганистана 18-летняя Симу Резай покинула страну после запрещения тренировок представителями радикального движения «Талибан»*. Она хотела продолжить тренироваться, но получила письмо с угрозами смерти от талибов* и уехала в Катар.

— Когда талибы* захватили Кабул, я находилась на тренировке по боксу с моим тренером, но потом какие-то люди донесли «Талибану»*, что есть такая девушка, которая тренируется с тренером-мужчиной, и они прислали мне домой письменное предупреждение о необходимости прекратить занятия или продолжить занятия боксом в США, пообещав убить, если я не соглашусь это сделать, — рассказала она РИА Новости.

Девушка не представляет свою жизнь без бокса, поэтому одна, без семьи, собирается отправиться в США и продолжить там спортивную карьеру.

По ее словам, в стране и раньше негативно относились к женскому спорту. Поэтому в Олимпийском комитете Афганистана никогда не было средств на участие в международных соревнованиях женской сборной. Да и в семье увлечение не очень поддерживали — хоть Резай и занималась боксом с 16 лет, но снаряжением ее обеспечивал тренер.

На данный момент девушка ожидает в Катаре визы для эммиграции в США и продолжает поддерживать форму пробежками. Другие способы не доступны из-за коронавирусных ограничений в Катаре.

В субботу, 4 сентября, жительницы Афганистана с протестом вышли на улицы Кабула и призвали к равноправию. Особенно местных женщин беспокоят проблемы получения образования и трудоустройства. Движение талибов* для разгона женской акции применило слезоточивый газ, участники движения начали стрелять в воздух.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.