Андрей Воробьев открыл пилотный участок велодороги «Москва — Петербург»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с бизнесменом Романом Абрамовичем открыл пилотный участок маршрута «Вело 1» в Дмитровском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области в воскресенье, 12 сентября.

— Мы видим огромный запрос на веломаршруты. Буквально в каждом городе велосипед или электрический самокат стали уже нормой жизни, — рассказал глава региона.

Маршрут длиной 20 километров лежит вдоль Канала имени Москвы. В перспективе он станет частью большого велосипедного маршрута из столицы в Санкт-Петербург.

На территорию Подмосковья придется 137 километров данного пути. Общая длина трассы составит более тысячи километров, а до конца года будут обустроены еще 56 километров дорожек.

В рамках развития инфраструктуры для велосипедов в Подмосковье было подписано соглашение о взаимодействии между правительством области и АНО «Вело 1», отмечает издание «Подмосковье сегодня».

1 июля глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов заявил, что крупнейшие парки города планируется соединить велодорожками за три года. Соответствующий проект получил название «Зеленое кольцо». Проект по объему и по возможностям поездок на велосипедах станет одним из крупнейших в Европе, подчеркнул руководитель ведомства.