Зеленский заявил о поддержке Байденом членства Украины в НАТО

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО, но добавил, что это решение не зависит полностью от американских властей. Об этом в воскресенье, 12 сентября, рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.

— Он сказал: «Я думаю, что вы должны быть в НАТО, но это зависит не только от меня». «Я знаю, господин президент, однако благодаря вашему решению путь в НАТО станет для Украины короче», — воспроизвел Зеленский фрагмент разговора с Баденом в интервью телеканалу CNN.

По словам украинского президента, обсуждение членства страны в НАТО с американской лидером продлилось около 20-30 минут в ходе их недавней встречи в Вашингтоне.

Зеленский с 31 августа по 2 сентября посетил США. 1 сентября сообщалось о начале переговоров Зеленского с президентом США Джо Байденом. Украинский лидер приехал на них в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты. Главы государств, как отмечается, планировали обсудить российский газопровод «Северный поток — 2», энергетическую безопасность Украины и возможное развитие стратегического партнерства.

В этот день Зеленский представил план из 80 проектов по «трансформации республики» стоимостью 277 миллиардов долларов. Финансирование осуществят за счет госбюджета Украины и «привлечения программ международной помощи, кредитов и инвестиций».

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», но отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию, которые закрепляют стремление Украины в НАТО. Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.