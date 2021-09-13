Поселки для врачей организуют в Московской области в крупных муниципалитетах

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Поселки для медиков организуют в Подмосковье в крупных населенных пунктах. Соответствующее поручение дал губернатор региона Андрей Воробьев в понедельник, 13 сентября.

Заместитель председателя областного правительства Андрей Разин отметил, что для возведения одного из таких поселков уже выбрали участок площадью около 17 гектаров в Домодедове. Здесь медицинским сотрудникам раздадут более ста земельных участков.

По словам главы региона, этот пример следует взять за стандарт.

— Соответственно, все большие муниципалитеты должны сделать презентацию поселка для врачей и медсестер, — заявил Андрей Воробьев.

В Подмосковье для передачи врачам выбрали в 30 округах 670 участков. Их средняя площадь составляет 8–15 соток. Андрей Разин добавил, что уже восемь таких участков передали конкретным медикам Московской области. Программа рассчитана на три с половиной тысячи медицинских специалистов, пишет «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, 12 сентября, Андрей Воробьев вместе с бизнесменом Романом Абрамовичем открыл пилотный участок маршрута «Вело-1» в Дмитровском городском округе.

Отмечается, что маршрут длиной 20 километров лежит вдоль канала имени Москвы. В перспективе он станет частью большого велосипедного маршрута из столицы в Санкт-Петербург.