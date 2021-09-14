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Посол РФ оценил заявление США и Германии по транзиту газа через Украину

Михаил Алимов

Политика
Посол РФ оценил заявление США и Германии по транзиту газа через Украину
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Россия не обязана соблюдать никаких требований от Германии по поводу обязательного транзита газа через Украину, так как представитель страны ничего не подписывал, а заявление не считается юридически обязывающим документом. Об этом во вторник, 14 сентября, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

— Поэтому требовать что-либо от Москвы на основании американо-германского документа Берлин не может. При этом вопрос сохранения газового транзита через Украину регулярно поднимался германской стороной в ходе двухсторонних контактов, в том числе и во время рабочего визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву 20 августа, — рассказал он РИА Новости при ответе на соответствующий вопрос.

Посол отметил, что Россия готова рассмотреть вопрос транзита газа через Украину и после 2024 года, но для принятия решения необходима экономическая целесообразность и наличие соответствующего спроса в странах Европы.

В пятницу, 11 сентября, было полностью завершено строительство газопровода «Северный поток — 2», который построен в обход Украины для поставок газа в Европу. Ресурсы нового газопровода позволяют прокачивать 55 миллиардов кубометров топлива в год. В настоящее время Газпром транспортирует через Украину 44 миллиарда кубометров газа ежегодно.

В этот же день старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштейн пригрозил России санкциями от западного государства, если РФ перестанет поставлять газ через Украину. По его словам, возможность санкций в отношении России была прописана еще в совместном заявлении, сделанном после июльских переговоров глав США и ФРГ. Там же указывалось, что Германия обязана приложить усилия для того, чтобы обеспечить транзит российского газа через территорию Украины на срок до десяти лет.

Также и канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Германия намерена сохранить Украину в качестве партнера Европы по транзиту российского газа. Она отметила, что понимает озабоченность властей Украины из-за угрозы блокировки транзита российского газа по территории страны. По этой причине ФРГ совместно с США назначили специального представителя для обсуждения этого вопроса.

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