Советский баскетболист Андрей Макеев скончался на 70-м году жизни

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Баскетболист Андрей Макеев, взявший бронзу на Олимпийских играх в Монреале в 1976 году, скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба «Зенит» во вторник, 14 сентября.

Сведений о причине смерти спортсмена нет. Решение о месте и времени проведения похорон будет принято позднее, отмечает New Inform.

Макеев родился 3 февраля 1952 года в Петрозаводске. Он выступал за ленинградский «Спартак» с 1969 года.

В составе него баскетболист стал победителем чемпионата СССР в 1975 году. Также Макеев во время игры за «Спартак» стал шестикратным серебряным и двукратным бронзовым призером страны, дважды победителем Кубка обладателей кубков европейских стран, а также обладателем Кубка СССР.

После окончания игровой карьеры Макеев возглавил в качестве тренера женский клуб «Балтийская звезда». При этом в последние годы он тренировал петербургскую команду колясочников «БасКИ», с которой несколько раз становился чемпионом России.