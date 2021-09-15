Премьер Гаити не пришел на допрос по делу об убийстве президента

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Премьер Гаити Анри не пришел на допрос в прокуратуру по делу об убийстве президента Жовенеля Моиза. Об этом рассказал адвокат Аспиль Маглуар

Анри должен был явиться в прокуратуру 14 сентября. В документе отмечалось, что в день убийства глава правительства говорил по телефону с Жозефом-Феликсом Бадье, который является главным подозреваемым по делу.

Однако в назначенный день Анри не явился в суд на допрос.

— Ариэль Анри имел моральное обязательство прийти на встречу и объяснить эти звонки с убийцей, но он не пришел, — пояснил адвокат.

Позднее в СМИ появилась информация, что премьер Гаити отстранил от должности прокурора Бед-Фора Клода, который ранее потребовал у судьи предъявить Анри обвинения по делу об убийстве президента, пишет РИА Новости.

Нападение на резиденцию Жовенеля Моиза произошло в среду, 7 июля. Неизвестные напали ночью, в результате атаки президент погиб, а его жена серьезно пострадала.

После случившегося на территории страны ввели военное положение на 15 дней. После стало известно, что в нападении принимали участие 28 человек, из которых 26 — отставные колумбийские военные, а еще двое являются американцами гаитянского происхождения.

На территории тайваньского представительства 9 июля были задержаны 11 человек, подозреваемых в убийстве президента. Задержанные американцы рассказали, что нападение на Моиза организовал иностранец, а целью нападения на резиденцию был его арест, а не убийство. Похороны президента прошли 23 июля.