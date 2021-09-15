В Киеве заявили, что Европа может лишиться транзита газа через Украину

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Газотранспортную систему Украины (ГТС) могут оптимизировать для внутреннего рынка, из-за чего Европа потеряет один из транзитных маршрутов. Об этом рассказал глава министерства энергетики страны Герман Галущенко на встрече с госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом.

Он пояснил, что риск для Европы несет газопровод «Северный поток — 2». Перенаправление потоков газа может привести к его дефициту в некоторых европейских странах, считает политик.

— Если транзитные объемы будут недостаточно загружены, украинскую ГТС придется оптимизировать для передачи около 30 миллиардов кубометров газа только на внутреннем рынке. ЕС потеряет надежный, гибкий и независимый маршрут, и это даст России еще больше рычагов влияния на геополитику, — сообщил Галущенко.

По его словам, запуск «Северного потока — 2» приведет к тому, что для транзита через Украину останутся не более 10-15 миллиардов кубометров в год.

Он также подчеркнул, что на данный момент Европе не хватает газа, а его цена достигла максимума за последние 13 лет. Галущенко добавил, что повернуть ситуацию в лучшую сторону может синхронизация энергосистемы Украины с энергосистемой ЕС, говорится на сайте ведомства.

В пятницу, 11 сентября, было полностью завершено строительство газопровода «Северный поток — 2», который построен в обход Украины для поставок газа в Европу. Ресурсы нового газопровода позволяют прокачивать 55 миллиардов кубометров топлива в год. В настоящее время Газпром транспортирует через Украину 44 миллиарда кубометров газа ежегодно.

В этот же день старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштейн пригрозил России санкциями от западного государства, если РФ перестанет поставлять газ через Украину. По его словам, возможность санкций в отношении России была прописана еще в совместном заявлении, сделанном после июльских переговоров глав США и ФРГ.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» проложен от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода неоднократно выступали США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступала за достройку «Северного потока — 2» и отвергала односторонние экстерриториальные санкции США.

2 сентября председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в наступающем отопительном сезоне, то есть до конца года.