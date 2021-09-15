Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Михаил Ефремов вышел на связь с кассационном судом из колонии в Белгородской области. Кадры из зала суда опубликовали в СМИ.

15 сентября суд рассмотрит его кассационную жалобу на приговор. Актер просит суд о переводе в колонию-поселение или уменьшении срока наказания.

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8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына Захарова.