Специальный показ к 80-летию Юрия Норштейна пройдет в «Иллюзионе»

Фото: Госфильмофонд России

Кинотеатр «Иллюзион» 18 сентября приглашает москвичей и гостей столицы на специальный показ ретроспективы мультфильмов режиссера и художника-мультипликатора Юрия Норштейна. Мероприятие приурочено к 80-летнему юбилею мастера.

Зрители увидят самые известные ленты режиссера: «Сказка сказок», «Ежик в тумане», «Сеча при Керженце», «Лиса и заяц» и «25-е первый день». Все мультфильмы будут показаны с 35-мм пленки из собрания Госфильмофонда.

В фойе кинотеатра можно будет увидеть выставку эскизов Юрия Норштейна и Франчески Ярбусовой к мультфильмам «Ежик в тумане», «Сказка сказок», «Лиса и заяц».

После показа состоится встреча с Юрием Борисовичем Норштейном.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте кинотеатра.

Сеть кинотеатров «Москино» с 15 по 17 сентября зовет взрослых и детей отметить юбилей мультипликатора Юрия Норштейна. Показы пройдут в кинотеатрах «Березка», «Искра», «Космос» и «Сатурн». Зрители увидят классическую анимацию мастера — мультфильмы «Ежик в тумане», «Сказка сказок» «Лиса и заяц» и «Журавль и цапля».