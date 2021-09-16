Новый сезон квеста «Подвиг Народа» стартовал в Музее Победы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музей Победы и Департамент образования и науки города Москвы приглашают московских школьников пройти историко-образовательный квест «Подвиг народа».

Путь квеста проложен по экспозициям «Подвиг народа» и «Подвиг армии». Ребята с помощью декораций, панорам, мультимедийных комплексов и подлинных раритетов смогут погрузиться в атмосферу военной эпохи. Тематически квест разделен на разные этапы войны — от защиты Брестской крепости до штурма Берлина.

Участники окажутся в школе, переоборудованной под госпиталь, на концерте фронтовой бригады в воинской части, в цеху завода, в сожженной деревне.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщает пресс-служба музея.

19 сентября Музей Победы зовет москвичей и гостей столицы принять участие в праздновании Дня оружейника. Мероприятия текущего года посвящены 100-летию со дня рождения конструктора Михаила Калашникова. Программа стартует с мастер-класса по сборке и разборке оружия. Также будет организован лазерный тир.

В рамках Патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы» в зале Полководцев состоится концерт. В течение дня все посетители музея смогут увидеть выставку боевых трофеев, найденных поисковым объединением «Тризна».