Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пушков высмеял заявление Соединенных Штатов о новом военном альянсе

Юлия Курганова

Политика
Пушков высмеял заявление Соединенных Штатов о новом военном альянсе
Фото: roscongress / Евгений Лучинский

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял заявление американских властей о том, что военно-политический альянс AUKUS не направлен против других стран, и, прежде всего, КНР. Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter.

— Ну конечно же! Это вообще формат доставки плюшевых мишек в страны Индийского и Тихого океанов. Только и всего, — иронично отметил сенатор.

16 сентября стало известно, что Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия договорились создать новое партнерство в сфере безопасности. Об этом сообщили в среду, 15 сентября, в канцелярии британского премьер-министра. В заявлении было сказано, что лидеры трех стран «договорились о знаковом партнерстве в области обороны и безопасности, которое будет защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе». Эта инициатива получила название AUKUS. В рамках данного альянса государства планируют способствовать обмену технологиями.

Также Соединенные Штаты расширят военное присутствие в Австралии за счет ротационного базирования авиации, обслуживания кораблей и активизации сухопутных учений. Об этом сообщается в совместном заявлении обеих стран.

Читайте также:
СШААлексей Пушковсоглашение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Все мнения
О проекте