Пушков высмеял заявление Соединенных Штатов о новом военном альянсе

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Российский сенатор Алексей Пушков высмеял заявление американских властей о том, что военно-политический альянс AUKUS не направлен против других стран, и, прежде всего, КНР. Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter.

— Ну конечно же! Это вообще формат доставки плюшевых мишек в страны Индийского и Тихого океанов. Только и всего, — иронично отметил сенатор.

Новый формат координации военно-политической активности США, Британии и Австралии, как заявили в Вашингтоне, не направлен против других стран. Т.е., против Китая. Ну конечно же! Это вообще формат доставки плюшевых мишек в страны Индийского и Тихого океанов. Только и всего. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 16, 2021

16 сентября стало известно, что Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия договорились создать новое партнерство в сфере безопасности. Об этом сообщили в среду, 15 сентября, в канцелярии британского премьер-министра. В заявлении было сказано, что лидеры трех стран «договорились о знаковом партнерстве в области обороны и безопасности, которое будет защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе». Эта инициатива получила название AUKUS. В рамках данного альянса государства планируют способствовать обмену технологиями.

Также Соединенные Штаты расширят военное присутствие в Австралии за счет ротационного базирования авиации, обслуживания кораблей и активизации сухопутных учений. Об этом сообщается в совместном заявлении обеих стран.