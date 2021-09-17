Путин назвал вывод войск США из Афганистана бегством

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин назвал поспешный вывод американских войск и их союзников из Афганистана бегством.

Российский лидер также сообщил о необходимости общей линии ШОС с учетом сложившейся ситуации с афганской властью. По его словам, страны Шанхайской организации сотрудничества должны выстроить общие интересы, учитывая при этом риски из-за сложившейся в стране обстановки и вывод оттуда войск Соединенных Штатов.

— Думается, что в первую очередь нам важно задействовать потенциал организации, чтобы оказать всемерное содействие началу инклюзивного межафганского мирного процесса, и одновременно сделать все, чтобы блокировать исходящие из этой страны угрозы терроризма, наркотрафика, религиозного экстремизма, — цитирует ТАСС российского лидера.

Он добавил, что новую власть в Афганистане необходимо стимулировать с целью добиться от нее всех заявленных обещаний.

Президент также отметил, что смена афганской власти прошла без серьезных кровопролитий, однако талибы* все еще должны устанавливать мир на территории страны и нормализовать там жизнь населения.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.