Задержан подозреваемый в убийстве семьи и нападении на отдел полиции под Воронежем

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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве семьи и нападении на отдел полиции в Воронежской области. Об этом сообщили в пятницу, 17 сентября, в правоохранительных органах.

По предварительной информации, полицейские установили местонахождение подозреваемого, после чего начали преследовать его по автодороге в Воронежской области. Во время задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был ранен.

Позднее в МВД подтвердили информацию о задержании.

— Мужчина оказал вооруженное сопротивление. Для его задержания полицейские применили огнестрельное оружие, в результате чего подозреваемый получил ранение. Пострадавших среди полицейских и гражданских лиц нет, — добавили в ГУ МВД.

При этом официальный представитель СК России Светлана Петренко раскрыла личность задержанного. Им оказался житель села Волчанское Виктор Мирский, пишет ТАСС.

Утром 16 сентября неизвестный мужчина с автоматом и в военной форме подъехал на автомобиле «Нива» к отделению полиции в городе Лиски и открыл огонь.

Позднее стало известно, что мужчина, который подозревается в нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области, причастен еще к трем убийствам. По предварительным данным, он совершил убийство знакомой семьи на почве бытового конфликта.

После этого злоумышленник направился к зданию ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области и при помощи взрывного устройства совершил подрыв входной двери здания отдела полиции. Один полицейский получил ранения.

СК возбудил уголовное дело по фактам убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства.