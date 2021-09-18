Гидросамолет упал в болото в в Ханты-Мансийском автономном округе

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Гидросамолет, на борту которого находились два человека, упал в болото в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом рассказали в субботу, 18 сентября, в МЧС.

Информация о крушении поступила в 13:45. По предварительным данным, самолет упал в Советском районе вблизи озера Глубокое, которое расположено в 85 километрах от города Советский. В МЧС уточнили, что самолет рухнул в болото.

В настоящее время спасатели ведут поиски воздушного судна с экипажем, передает ТАСС.

Другой трагический инцидент с крушением самолета произошел в Иркутской области. Пассажирский самолет L-410, который направлялся из Иркутска в поселок Казачинское, совершил жесткую посадку в тайге, в нескольких километрах от пункта назначения.

На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. В результате инцидента погибли четыре человека, 12 пострадали. Позже стало известно о состоянии пострадавших.

Приоритетной версией инцидента является отказ техники. СК по факту происшествиявозбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта». Ход дела поставлен главой СК Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства. Семьям погибших и пострадавшим при крушении L-410 окажут помощь.