Глава МИД Франции: В отношениях с США происходит серьезный кризис

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В отношениях между Францией и США происходит серьезный кризис. Об этом говорит ситуация с разорванным Австралией контрактом на поставку подводных лодок, заявил в субботу, 18 сентября, глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

— Тот факт, что впервые в истории отношений между Соединенными Штатами и Францией мы отзываем нашего посла для консультаций, является серьезным политическим актом, который показывает силу кризиса сегодня между нашими двумя странами, а также с Австралией, — рассказал он в эфире France 2.

В этой ситуации дипломат увидел «двуличие, презрение и ложь», передает РИА Новости.

До этого посол Франции в Австралии Жан-Пьер Тебо заявил о спланированном предательстве Канберры в отношении Парижа на фоне разрыва контракта по подлодкам между Австралией и Францией. Посол также подтвердил, что глава Минобороны Австралии Питер Даттон вышел на связь со своим французским коллегой только после того, как о разрыве контракта написали в прессе. Тебо подытожил, что в течение последних 18 месяцев Канберра никак не предупредила Францию о готовящимся разрыве соглашения.

16 сентября стало известно, что Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия договорились создать новое партнерство в сфере безопасности.

В заявлении было сказано, что лидеры трех стран «договорились о знаковом партнерстве в области обороны и безопасности, призванном защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе». Эта инициатива получила название AUKUS. В рамках данного альянса государства планируют способствовать обмену технологиями.

Телеканал АВС в свою очередь сообщал, что правительство Австралии решило создать флот из атомных подлодок и начать сотрудничать с США и Британией, отказавшись при этом от соглашения с оборонной французской компанией Naval Group.

Теперь Австралия получит как минимум восемь атомных подводных лодок в рамках нового оборонного альянса.

Жан-Ив Ле Дриан назвал «ударом в спину» решение Австралии по данному вопросу. Он подчеркнул, что из-за этой ситуации доверие к руководству Австралии теперь подорвано.

17 сентября министр сообщил, что Франция отозвала своих послов из США и Австралии после разрыва Канберрой контракта по поставкам подводных лодок в пользу Вашингтона.