Пушков заявил, что Франция по-новому узнала США и Австралию

Фото: Пресс-служба Совфеда

Франция узнала кое-что новое о США и Австралии после создания альянса AUKUS и разрыва Канберрой контракта по поставкам подводных лодок. Об этом в воскресенье, 19 сентября, заявил сенатор Алексей Пушков.

— В Париже знают цену обязательствам Лондона и не обольщаются на его счет. А вот насчет США и Австралии они открывают для себя что-то новое, — прокомментировал он в своем Telegram-канале заявление главы МИД Франции о том, почему страна не отозвала посла из Великобритании.

Сенатор отметил, что такие ситуации могут привести к расколу в НАТО. США уже сейчас намерены создать англо-саксонский альянс для сдерживания Китая и не прислушиваются к европейским странам, которым это действительно не нравится.

— Парадокс в том, что, пытаясь усилить геополитическое давление на Китай, США наносят удар по союзникам в Европе. И подтверждают уверенность европейцев, что для США Европа перестает быть приоритетом. Начался процесс при Обаме, продолжается при Байдене, — рассуждает Пушков.

Он также отметил, что европейским странам следует понять — времена изменились. В трансатлантических отношениях не будет прежних времен, потому что приоритеты у США изменились.

До этого Пушков сообщил, что США «перегнули палку» с созданием AUKUS. Он отметил, что в мире происходят изменения и США не могут справиться с новыми вызовами. Они пытаются решить один из них, но тут же создают другой — у страны не получается найти необходимый баланс.

16 сентября стало известно, что Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия договорились создать новое партнерство в сфере безопасности.

В заявлении было сказано, что лидеры трех стран «договорились о знаковом партнерстве в области обороны и безопасности, призванном защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе». Эта инициатива получила название AUKUS. В рамках данного альянса государства планируют способствовать обмену технологиями.

Телеканал АВС в свою очередь сообщал, что правительство Австралии решило создать флот из атомных подлодок и начать сотрудничать с США и Британией, отказавшись при этом от соглашения с оборонной французской компанией Naval Group.

Теперь Австралия получит как минимум восемь атомных подводных лодок в рамках нового оборонного альянса.

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан назвал «ударом в спину» решение Австралии по данному вопросу. Он подчеркнул, что из-за этой ситуации доверие к руководству Австралии теперь подорвано.

17 сентября министр сообщил, что Франция отозвала своих послов из США и Австралии после разрыва Канберрой контракта по поставкам подводных лодок в пользу Вашингтона.