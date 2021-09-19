СМИ: создание будущего AUKUS обсудили на саммите G7 без ведома Макрона

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Детали создания будущего альянса AUKUS между США, Австралией и Великобританией обсуждались на июньском саммите G7. При этом французский президент Эммануэль Макрон об этом ничего не знал, сообщает в воскресенье, 19 сентября, британская газета Sunday Telegraph.

Отмечается, что участие в сделке принимал на текущий момент уже бывший глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Он был предупрежден, что заключение такого соглашения может сильно ударить по взаимоотношениям с Францией и Китаем.

Все документы, относящиеся к AUKUS, в британском правительстве помечены грифом «совершенно секретно»., отмечает издание.

До этого глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что США не обсуждали с Францией никакие планы по созданию альянса AUKUS и разрыву контракта с Австралией по подлодкам.

По словам дипломата, в отношениях между Францией и США существует серьезный кризис, масштаб которого показала ситуация с подлодками.

До этого посол Франции в Австралии Жан-Пьер Тебо заявил о спланированном предательстве Канберры в отношении Парижа на фоне разрыва контракта по подлодкам между Австралией и Францией. Посол также подтвердил, что глава Минобороны Австралии Питер Даттон вышел на связь со своим французским коллегой только после того, как о разрыве контракта написали в прессе. Тебо подытожил, что в течение последних 18 месяцев Канберра никак не предупредила Францию о готовящимся разрыве соглашения.

16 сентября стало известно, что Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия договорились создать новое партнерство в сфере безопасности.

В заявлении было сказано, что лидеры трех стран «договорились о знаковом партнерстве в области обороны и безопасности, призванном защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе». Эта инициатива получила название AUKUS. В рамках данного альянса государства планируют способствовать обмену технологиями.

Телеканал АВС в свою очередь сообщал, что правительство Австралии решило создать флот из атомных подлодок и начать сотрудничать с США и Британией, отказавшись при этом от соглашения с оборонной французской компанией Naval Group.

Теперь Австралия получит как минимум восемь атомных подводных лодок в рамках нового оборонного альянса.

Жан-Ив Ле Дриан назвал «ударом в спину» решение Австралии по данному вопросу. Он подчеркнул, что из-за этой ситуации доверие к руководству Австралии теперь подорвано.

17 сентября министр сообщил, что Франция отозвала своих послов из США и Австралии после разрыва Канберрой контракта по поставкам подводных лодок в пользу Вашингтона.