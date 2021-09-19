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Столичные врачи вылечили еще 1215 пациентов от COVID-19 за сутки

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили еще 1215 пациентов от COVID-19 за сутки
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Еще 1215 жителей Москвы полностью выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

Таким образом общее число москвичей, победивших COVID-19 увеличилось до 1 473 474.

Столичные врачи вылечили еще 1215 пациентов от COVID-19 за суткиФото: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

За последние сутки в столице выявили 2376 новых случаев коронавируса. За 24 часа госпитализировали 651 пациента, 49 человек с коронавирусной инфекцией скончались. По данным на 19 сентября, на ИВЛ находятся 270 человек.

Всего за последние сутки в 85 российских регионах выявили 20 174 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

19 сентября основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что спад заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце января 2022 года. Об этом свидетельствует средняя продолжительность вспышек болезни.

В конце августа Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорону-Н». Помимо нее, в РФ официально представлены «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

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