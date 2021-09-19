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ЦИК рассказала о сердечных приступах у членов избиркомов из-за давления

Иван Юминов

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
ЦИК рассказала о сердечных приступах у членов избиркомов из-за давления
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сердечные приступы случились у нескольких членов избирательных комиссий из-за больших нагрузок и давления во время выборов. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в воскресенье, 19 сентября.

— К сожалению, у нас каждый день приносит, вы знаете, печальные случаи. Сегодня уже третий член комиссии тоже была увезена с сердечным приступом, потому что нагрузки очень большие и, скажем, психологическое давление большое, — рассказала она.

Памфилова подчеркнула, что особенно обидно, когда этим занимаются другие члены комиссий одной из партий. Всем участникам избирательного процесса нужно поберечь друг друга, добавила председатель ЦИК.

Они должны работать на обеспечение возможности избирателям проголосовать так, как они этого заслуживают, приводит слова Памфиловой ТАСС.

По итогам обработки девяти процентов протоколов в Госдуму прошли пять партий. В число фракций вошли «Единая Россия» (38,57 процента голосов), КПРФ (25,17), ЛДПР (9,6), «Новые люди» (7,89) и «Справедливая Россия — За правду» (6,66).

19 сентября сообщалось, что явка среди москвичей, проголосовавших дистанционно на выборах в Госдуму, достигла рекордных 96,5 процента.

Мосгоризбирком также рассказал, что голосование в Москве прошло без нарушений.

Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва проходили с 17 по 19 сентября.

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