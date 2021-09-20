Лейтенант полиции Калинин рассказал, как обезвредил пермского стрелка

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Младший лейтенант полиции Константин Калинин, который обезвредил молодого человека, открывшего стрельбу в Пермском государственном университете, рассказал, как происходило задержание. Видео с его рассказом опубликовано на YouTube-канале МВД Медиа.

Экипаж полка ДПС ГИБДД УМВД по Перми первым прибыл на место инцидента после сообщений о стрельбе. Младший лейтенант полиции Константин Калинин отправился в главный корпус, а его коллега старший лейтенант полиции Владимир Макаров принялся организовывать эвакуацию граждан.

В помещении Калинин увидел вооруженного мужчину, который, заметив стража порядка, несколько раз выстрелил в его сторону. Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 часов по местному времени.

По информации Минздрава России, в результате стрельбы в Пермском государственном университете пострадали 24 человека и восемь погибли.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил «Вечерней Москве», что пермский стрелок владел охотничьим оружием на законных основаниях.