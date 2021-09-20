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МВД: Полицейский ранил стрелявшего в Перми, обезвредил и стал оказывать первую помощь

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Происшествия
МВД: Полицейский ранил стрелявшего в Перми, обезвредил и стал оказывать первую помощь
Фото: Telegram/Mash

Стали известны подробности задержания молодого человека, открывшего стрельбу в Пермском государственном университете, в результате которой 8 человек погибли и 28 получили ранения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, первым на место инцидента после сообщений о стрельбе прибыл экипаж полка ДПС ГИБДД УМВД по Перми. В главный корпус отправился младший лейтенант полиции Константин Калинин. Его коллега старший лейтенант полиции Владимир Макаров принялся организовывать эвакуацию граждан.

— В помещении Константин Калинин увидел вооруженного мужчину. Заметив полицейского, тот произвел в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь, — рассказала Ирина Волк.

Она добавила, что правоохранители в настоящее время контролируют обстановку на территории вуза.

Ранее ректор вуза Дмитрий Красильников подтвердил информацию, что стрелок остался жив. По словам руководителя учебного заведения, молодой человек находится в тяжелом состоянии. В настоящее время ему проводят операцию.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл стрельбу по окружающим из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

В результате случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. Расследование будет вести центральный аппарат СК. На место прибыли следователи-криминалисты.

По информации Минздрава России, в результате стрельбы в Пермском государственном университете пострадали 24 человека и восемь погибли.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил «Вечерней Москве», что пермский стрелок владел охотничьим оружием на законных основаниях.

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