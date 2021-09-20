Ректор пермского университета подтвердил информацию о том, что стрелок жив

Фото: Telegram / 112

Молодой человек, открывший стрельбу в Пермском государственном университете, остался жив. Информацию об этом подтвердил RT ректор вуза Дмитрий Красильников.

По словам руководителя учебного заведения, стрелок находится в тяжелом состоянии. В настоящее время ему проводят операцию. Он добавил, что из зданий университета всех эвакуировали.

в Telegram-канале издания опубликовали видео эвакуации студентов и преподавателей из вуза в первые минуты после стрельбы.

Видео: Telegram / RT на русском

Ранее сообщалось, что в ходе задержания злоумышленник оказал сопротивление и был ранен. СМИ в свою очередь сообщили, что стрелка ликвидировали.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл стрельбу по окружающим из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 часов по местному времени.

В результате случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. Расследование будет вести центральный аппарат СК. На место прибыли следователи-криминалисты.

По информации Минздрава России, в результате стрельбы в Пермском государственном университете пострадали 24 человека и восемь погибли.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.