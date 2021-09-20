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Мишустин заявил, что Россия начнет готовиться к сокращению использования нефти и газа

Анастасия Волоснова

Политика
Мишустин заявил, что Россия начнет готовиться к сокращению использования нефти и газа
Фото: Правительство РФ

Россия должна готовиться к постепенному сокращению использования нефти и газа в стране. Об этом в понедельник, 20 сентября, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кроме того, РФ придется адаптироваться к альтернативным видам топлива. По его словам, это будет повышать энергоэффективность.

— Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике, и это уже новая реальность, — отметил Мишустин.

По его словам, до конца 2021 года будет подготовлен план адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу. Курировать данные вопросы будут вице-премьеры. При этом за координацию проекта отвечает первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, пишет газета «Известия».

При этом 16 сентября сообщалось, что цена на газ в Европе снизилась после рекордных показателей. Топливо торговалось по цене около 781,5 доллара за одну тысячу кубометров.

В среду, 15 сентября, цена на голубое топливо достигла рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров. В конце торгов стоимость снизилась до 796,1 доллара. В этот же день сообщалось о росте цен до 850 долларов за такой же объем.

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