«Глупая политика»: на Украине назвали Зеленского виновным в ценах на газ

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за высокие цены на газ для населения страны. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

Он сказал, что на повышение расценок на голубое топливо повлиял тот факт, что украинские газовые хранилища оказались наполовину пусты. До конца года Украине потребуется еще примерно десять миллиардов кубометров.

— Газ уже за 800 долларов. А можно задать вопрос Нафтогазу, Юрию Витренко, Владимиру Зеленскому, Дмитрию Шмыгалю. Чем они думали? Почему мы будем теперь покупать по цене, которая поставит на колени всю нашу промышленность и население? — возмутился политик в эфире канала «НАШ».

Мураев отметил, что российские власти предлагали Киеву подписать прямой контракт на покупку газа на уровне 175 долларов за тысячу кубометров, но Украина отказалась. Теперь же, по его подсчетам, за восполнение запасов голубого топлива украинцам нужно будет переплатить более шести миллиардов долларов.

Бывший депутат связал случившееся с некомпетентностью политической элиты страны.

— Вот к чему ведет глупая, псевдопатриотическая, недальновидная, непрагматичная и неэгоцентричная политика нашей власти, — высказался он.

Мураев предупредил, что страну ждет печальная перспектива.

В Раде заявили, что Украина «подставилась» из-за отсутствия газового контракта с Россией. В Европе рыночные цены на голубое топливо продолжают оставаться рекордно высокими.

До этого бывший министр экономики страны Виктор Суслов заявил, что Украина — единственная европейская страна, которая отказалась от долгосрочного контракта на закупку российского газа. Она вынуждена покупать его по рыночной цене, которая приближается к 1000 долларов за тысячу кубометров. По словам Суслова, проблемы Украины в энергетической сфере возникли из-за низкой компетентности правительства и руководства «Нафтогаза».