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Специалист назвал возможные психологические проблемы пермского стрелка

Полина Долганова

Общество
Специалист назвал возможные психологические проблемы пермского стрелка
Фото: Telegram/112

Психолог, специалист по конфликтологии, эксперт по социальному воздействию и критическому мышлению, судебный эксперт по уголовным делам Евгений Волков рассказал о том, как с научной точки зрения можно объяснить внутреннюю мотивацию пермского стрелка, который убил в местном госуниверситете несколько человек в понедельник, 20 сентября.

По словам специалиста, причиной массового убийства могло послужить психологическое расстройство злоумышленника и накопившиеся у него проблемы с восприятием реальности.

— Подтолкнуть человека к совершению такого рода преступления может все что угодно. В общечеловеческом смысле есть две причины — психическое заболевание и какая-то конкретная история личности, когда у человека накапливается неадекватное восприятие реальности и появляется желание как-то себя неадекватно повести вплоть до самых крайних ситуаций, — рассказал Волков.

Он добавил, что еще одной причиной такого поведения стрелка могла быть нехватка родительской любви. По словам психолога, желание быть любимым и услышанным могло заставить подростка пойти на убийство.

Однако Волков склоняется к тому, что трагедии предшествовало множество факторов, которые связаны с психологическими проблемами молодого человека, передает ФАН.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 29 человек и шестеро погибли. Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

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