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В ФРГ озвучили «безумный шаг» Берлина по «Северному потоку — 2»

Полина Долганова

Общество
В ФРГ озвучили «безумный шаг» Берлина по «Северному потоку — 2»
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

ФРГ будет не в силах остановить запуск трубопровода «Северный поток — 2» вне зависимости от итогов выборов в бундестаг. Такое мнение во вторник, 21 сентября, выразил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, строительство объекта уже подошла к концу. В связи с этим новое правительство сможет лишь попытаться приостановить работу газопровода после его официального запуска.

Именно такие действия планирует предпринять немецкая партия «Союз 90/Зеленые». Некоторые эксперты и вовсе предполагают, что правительству Германии, которое поддерживает российский проект, придется пересмотреть некоторые пункты соглашения по трубопроводу в случае победы «зеленых».

Рар подчеркнул, что сотрудничество с РФ по поставкам газа остается выгодным для Берлина.

— В Германии есть достаточно разумные, прагматически думающие люди, которые очень быстро любому «зеленому» министру, который будет вынашивать, можно сказать, сумасшедшие идеи по поводу газовой войны с Россией, объяснят ситуацию, — подытожил специалист в разговоре со Sputnik.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» проложен от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода неоднократно выступали США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступала за достройку «Северного потока — 2» и отвергала односторонние экстерриториальные санкции США.

2 сентября председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в наступающем отопительном сезоне, то есть до конца года.

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