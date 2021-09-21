Самолет с пострадавшими в результате стрельбы в Перми вылетел в Москву
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Самолет Ил-76 с ранеными при стрельбе в пермском вузе на борту вылетел в Москву. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщает РИА Новости.
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков ранее сообщил, что семерых человек, которые пострадали во время стрельбы в Пермском госуниверситете, доставят в столицу.
Стрельба в Перми
Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.
По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 29 человек и шестеро погибли. Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.
Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.