«Всегда не любил людей»: в Сети появился фрагмент допроса матери пермского стрелка

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В Сети появился фрагмент допроса матери пермского студента, который расстрелял в местном государственном университете несколько человек.

По словам женщины, ее сын был спокойным молодым человеком и любил животных.

— Могу сказать, что сын всегда не любил людей. Общался только с определенным кругом лиц, не любил шумные места, любил больше спокойствие, тишину, побыть один дома, — приводят слова матери в Telegram-канале Life.Shot.

Она также добавила, что 18-летний Тимур всегда интересовался оружием и играл на компьютере в «стрелялки».

В ходе допроса мать стрелка уточнила, что ее сын давно мечтал купить себе оружие. Этот факт также подтверждает публикация самого злоумышленника, которую он, предположительно, сделал на своей странице в одной из социальных сетей. Там он написал, что задолго до трагедии копил себе на ружье.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 29 человек и шестеро погибли. Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.