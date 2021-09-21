Пермскому стрелку ампутировали левую ногу

Фото: Telegram / SHOT

Врачи ампутировали левую ногу по колено пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову. Об этом стало известно во вторник, 21 сентября.

По предварительной информации, в настоящее время состояние стрелка крайне тяжелое. Молодой человека в сознание пока не приходил, говорится в сообщении Telegram-канала Shot.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 29 человек и шестеро погибли.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.