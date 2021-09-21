«Ощутите себя здесь и сейчас»: пермским студентам рассказали, как справиться со стрессом

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Пермский госуниверситет дал студентам советы, как справится со стрессом после нападения, которое произошло в понедельник, 20 сентября. Рекомендации были опубликованы на странице вуза в социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе вуза отметили, что если студентам страшно выходить из дома, в первые дни можно переждать, пока боязнь сильная.

— Стоит прислушаться к своему состоянию и найти возможность так или иначе остаться дома, отложив дела и работу, если это возможно (возьмите отпуск, отгулы), — советуют сотрудники вуза.

Также в вузе студентов призвали не замыкаться в себе и позволять себе испытывать страх. Ученикам рекомендовали вспомнить, что существуют друзья и близкие, с которыми можно легко увидеться при помощи современных технологий.

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— Постарайтесь ощутить себя здесь и сейчас: например, найдите в помещении, где находитесь, пять вещей определенного цвета, пять вещей определенного качества (холодные, стеклянные), пять звучащих предметов — это позволяет «заземлиться», вернуть себя в привычное пространство, — говорится на странице университета в социальной сети «ВКонтакте».

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 29 человек и шестеро погибли.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.