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Появились фотографии с места пожара в квартире на юге Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Появились фотографии с места пожара в квартире на юге Москвы
Фото: Пресс-служба ГОЧСиПБ
Россия, Москва, Рождественская улица, 14 Карта всех событий

Появились фотографии с места пожара, который начался в квартире жилого дома на юго-востоке Москвы. Кадры «Вечерней Москве» передала во вторник, 21 сентября, пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ.

Возгорание произошло 21 сентября в районе 17:30 по адресу улица Рождественская, дом 14. Пожар вспыхнул в квартире на шестом этаже 17-этажного жилого дома. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

В 18:12 пожар ликвидирован. Из горящей квартиры спасено три человека, они переданы для осмотра медикам. По словам источника «ВМ», один человек пострадал, он находится в тяжелом состоянии.

На опубликованных снимках видно, как обгорела квартира после пожара. Стены и потолок помещения черные от копоти, на полу валяются сгоревшие вещи, а окно полностью выбито.

Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
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Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
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Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
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Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

В ночь с 12 на 13 сентября на трансформаторной подстанции на проспекте Вернадского произошел пожар. Из-за этого в районе метро «Проспект Вернадского» отключилось электричество.

Квартира загорелась 8 сентября в жилом доме на востоке Москвы. Инцидент произошел на улице Маленковской, 12. В квартире наблюдалось открытое горение из двух окон.

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