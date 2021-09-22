Посол объяснил отношение Нидерландов к нападкам на Россию из-за цен на газ

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Никто из нидерландских властей официально не обвиняет Россию в ценовых манипуляциях с газом. Об этом сообщил посол России Александр Шульгин.

По его словам, Нидерланды считают Россию, которая всегда выполняла свои обязательства, «надежном поставщиком газа». Шульгин отметил, что на официальном уровне в стране никто не обвиняет РФ «в сложившейся ситуации». Однако ряд местных СМИ перепечатывает зарубежные публикации, где высказываются домыслы о том, «что якобы Россия причастна к манипуляциям вокруг цены на газ».

ПХГ в Нидерландах заполнены на 50 процентов. Посол подчеркнул, что подобный показатель обычно был у страны весной, когда отопительный сезон заканчивался. Он назвал ситуацию в стране в связи с этим «достаточно напряженной», но при отсутствии панических настроений, пишет «Взгляд».

Шульгин отмечает, что голландские аналитики связывают повышение стоимости газа с холодной зимой и весной прошлого года, окончанием деятельности на Гронингенском месторождении и переходом на альтернативные источники энергии. По его словам, представителей бизнеса не тревожит сложившаяся ситуация с газом. Страна «интегрирована в единый энергетический рынок Европейского союза и в любом случае найдет возможность обеспечить поступление природного газа», заключил посол.

18 сентября генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявил, что цены на газ в Европе выросли из-за спекуляций и увеличения денежной эмиссии в мире.

16 сентября сообщалось, что цена на газ в Европе снизилась после рекордных показателей. Топливо торговалось по цене около 781,5 доллара за одну тысячу кубометров.

В среду, 15 сентября, цена на голубое топливо достигла рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров. В конце торгов стоимость снизилась до 796,1 доллара.

В этот же день сообщалось о росте цен до 850 долларов за такой же объем.