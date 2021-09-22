Кабмин выделит еще 2,9 миллиарда рублей заболевшим COVID-19 медикам

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Правительство РФ направляет еще 2,9 миллиарда рублей на специальные единовременные выплаты для медработников, которые заразились коронавирусом, помогая больным. Соответствующее распоряжение подписал в среду, 22 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

В текущем году на страховые выплаты врачам уже выделили порядка 12,5 миллиарда рублей. Новые выплаты позволят реализовать все меры поддержки. Средства направят из резервного фонда, говорится на сайте кабмина.

Правительство Российской Федерации одобрило предоставление единовременной выплаты врачам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в субботу, 18 сентября.

Проектом предусматривается выплата врачам, среднему и младшему медперсоналу и водителям скорой помощи, которые в процессе работы непосредственно сталкиваются с заболевшими и теми, у кого только подозревается наличие коронавируса.

8 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что российским медикам без учета регионального коэффициента выплатят по 200 рублей за каждого привитого от коронавируса пациента. Так, выплату могут увеличивать при наличии районных коэффициентов и надбавок к заработной плате медработника.