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Кинотеатр «Иллюзион» и школа «Индустрия» представят проект о любви

Ольга Маркова

Развлечения
Кинотеатр «Иллюзион» и школа «Индустрия» представят проект о любви
Фото: Госфильмофонд России

Кинотеатр «Иллюзион» и школа кино и телевидения «Индустрия» 2 октября представят совместный проект. В первую программу показов «5 слов о любви» вошли 5 короткометражных работ.

Откроет показы фильм «Прыжок» режиссера Карины Чувиковой. История взрослой женщины со сложившейся судьбой. Но в день рождения мужа в планы героини вмешивается ее первая и самая большая любовь: Денис, который внезапно прилетел в Москву по работе. Денис поставит героиню перед выбором.

Лента «Розыгрыш» Виталия Дудника расскажет о том, как вечер двух влюбленных людей нарушают незваные гости.

Режиссер Алексей Тимошин представит фильм «Эндорфин» о том, как неожиданный диагноз подвергает чувства молодых людей серьезному испытанию.

Картина «Отражение» Никиты Чванова поведает о том, что скрывают друг от друга, казалось бы, самые близкие люди. А лента «Человек по акции» Никиты Левина расскажет о случайной встрече, которая может изменить всю жизнь.

После показа состоится общение с режиссерами Никитой Чвановым, Кариной Чувиковой, Виталием Дудником.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте кинотеатра.

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