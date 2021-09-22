Бастрыкин наградил обезвредившего пермского стрелка полицейского знаком отличия

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Глава Следкома России Александр Бастрыкин вручил инспектору ДТП Константину Калинину, который обезвредил пермского стрелка, знак отличия «За службу закону». Об этом в среду, 22 сентября, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

— Председатель СК России вручил знак отличия «За службу закону» инспектору первого взвода первой роты первого батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Перми Константину Михайловичу Калинину, который обезвредил стрелявшего, — приводит ее слова РИА Новости.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил Константина Калинина орденом Мужества.

Также российский лидер наградил медалью «За отличие» старшего лейтенанта Владимира Макарова, который организовал эвакуацию из вуза во время инцидента.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 43 человека и шестеро погибли.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал был открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.