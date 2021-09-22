Путин наградил младшего лейтенанта, который обезвредил стрелка в Перми

Фото: МВД

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества младшего лейтенанта Константина Калинина, который обезвредил стрелка в Перми. Об этом в среду, 22 сентября, рассказали в пресс-службе Кремля.

Также российский лидер наградил медалью «За отличие» старшего лейтенанта Владимира Макарова, который организовал эвакуацию из вуза во время инцидента, говорится на сайте Кремля.

По словам Калинина, в момент, когда поступил вызов, он занимался оформлением ДТП. В какой-то момент очевидец сообщил ему и напарнику, что в здании университета стреляют. Экипаж полка ДПС первым прибыл на место инцидента после сообщений о стрельбе.

Калинин отправился в главный корпус, а его коллега, старший лейтенант полиции Владимир Макаров, принялся организовывать эвакуацию граждан. По словам сотрудника полиции, в помещении он увидел вооруженного мужчину, который, заметив стража порядка, несколько раз выстрелил в его сторону.

Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 43 человека и шестеро погибли.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал был открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.