Кабмин РФ утвердил правила ввоза медицинских изделий для тяжелобольных пациентов

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Кабмин утвердил правила выдачи разрешений на ввоз медицинских изделий для пациентов с тяжелыми заболеваниями. Соответствующее распоряжение утвердил в четверг, 23 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

Решение Мишустина касается ввоза медицинских изделий, которые не были зарегистрированы в РФ, а также не имеют отечественных аналогов. Кроме того, данные препараты должны быть необходимы конкретным пациентам по жизненным показаниям, говорится на сайте кабмина.

При этом правительство РФ направляет еще 2,9 миллиарда рублей на специальные единовременные выплаты для медработников, которые заразились коронавирусом, помогая больным. Соответствующее распоряжение подписал в среду, 22 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В текущем году на страховые выплаты врачам уже выделили порядка 12,5 миллиарда рублей. Новые выплаты позволят реализовать все меры поддержки.

Правительство Российской Федерации одобрило предоставление единовременной выплаты врачам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в субботу, 18 сентября.