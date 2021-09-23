Семьям членов экипажа разбившегося Ан-26 выплатят по миллиону рублей

Фото: Минобороны РФ

Семьям членов экипажа разбившегося в Хабаровском крае самолета Ан-26 выплатят по миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

На борту воздушного судна, прибывшего в Хабаровск из Читы, находились шесть специалистов. Среди них не было хабаровчан — все они были жителями разных городов России.

— Соболезную родственникам погибших. Мы поможем им в этой тяжелейшей для них ситуации. Каждой семье будет выплачено из резервного фонда правительства края по миллиону рублей. Документально это решение будет оформлено в ближайшие дни, — сообщил Михаил Дегтярев, которого цитирует официальный сайт правительства Хабаровского края.

Кроме того, сейчас принимается решение о введении режима ЧС в регионе. В Минздраве Хабаровского края подтвердили, что все члены экипажа Ан-26 погибли.

Военный Ан-26 выполнял технический полет с целью проверки систем навигационного радионаблюдения. По плану самолет должен был приземлиться в 19:10 по местному времени (12:10 мск).

Воздушное судно пропало с экранов радаров в 38 километрах от аэродрома Хабаровск-Центральный. Полет проходил в сложных метеоусловиях, однако экипаж не сообщал о проблемах.

По данным МЧС, место падения Ан-26 было найдено 23 сентября в 11:30 по местному времени (04:30 мск). Самолет упал рядом с поселком Корфовским. Борт разбился в труднодоступной местности, из-за чего спасатели не могли высадиться на месте катастрофы.