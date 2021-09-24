Спасателей представят к наградам после эвакуации туристов на Эльбрусе

Фото: МЧС

Специалистов Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС представят к наградам после участия в спасательной операции на горе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС в пятницу, 24 сентября.

— Специалисты работали в сложнейших условиях: порывы ветра достигали 40–70 метров в секунду, температура воздуха — минус 20 градусов, мокрый снег, видимость не превышала одного метра, — говорится в сообщении.

В поисках туристов участвовали 69 специалистов и 16 единиц техники, отмечается на сайте МЧС.

23 сентября на горе Эльбрус на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Им на подмогу выдвинулись спасатели.

Четырнадцать альпинистов из группы удалось спасти. При этом жертвами трагедии стали пять человек. Следственный комитет в Кабардино-Балкарии организовал доследственную проверку по факту случившегося.

Причиной гибели туристов могла стать стихия под названием «черная метель», предположил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в день трагедии погода на горе определялась прохождением холодного атмосферного фронта.

На высоте пяти тысяч метров температура воздуха составляла минус 15 градусов. Порывы ветра достигали от 25 до 30 метров в секунду — все эти факторы привели к очень плохой видимости при спуске, заключил метеоролог.