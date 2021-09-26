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«Не стыдно выпендриваться?»: в Сети возмутились фото Навки в дорогих украшениях

Юлия Курганова

Общество
«Не стыдно выпендриваться?»: в Сети возмутились фото Навки в дорогих украшениях
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка на своей странице в соцсети Instagram разместила снимки с фотосессии. Она предстала в дорогих украшениях известного бренда.

Знаменитость запечатлелась в наряде с глубоким декольте, на ней была черная кофта и классические брюки песочного цвета. Навка продемонстрировала кольца, серьги и колье.

— Лучшие друзья девушек — это бриллианты и сапфиры, и изумруды, и гранаты, и рубины, — написала фигуристка.

Однако многие подписчики спортсменки упрекнули ее в нескромности и безвкусице. Некоторые отметили, что ей стоит заняться благотворительностью, а не показывать на всю страну роскошную жизнь.

«Одной мне кажется, что выглядит, как новогодняя елка? Даже самые изысканные украшения не сделают девушку красавицей, если взгляд пустой»; «Очень неудачная фотосессия. Что касается украшений — то слишком громоздкие и совсем не изящные. Красоты в них нет совсем»; «Займитесь лучше общественно-полезными делами, как многие жены политиков, у вас тогда рейтинг поднимется намного выше»; «Не стыдно выпендриваться?»; «Зачем травите людей, которые получают в месяц 30 тысяч рублей», — написали фолловеры.

На странице Навки оставили комментарии и те, кому образ звезды понравился. Они отметили, что она прекрасно выглядит, а хейтерам фигуристки посоветовали не завидовать ее успешной жизни.

«Глаз не оторвать!»; «Просто шикарно»; «Красавица, умница, талантище,трудяга, супермама и преданная жена! Вот это все прекрасная Татьяна Навка!» — выразили восторг фанаты.

Навка поразила поклонников снимками в откровенном наряде. Она предстала на красной дорожке в черном платье на тонких бретелях. Верх наряда выполнен из бархата и прозрачной сетки. Образ фигуристка дополнила черным пиджаком, крупными серьгами и другими аксессуарами.

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